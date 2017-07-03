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Виталий Мутко: этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна

Председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу завершения Кубка конфедераций, передает "Газета.ru".

"Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия - футбольная страна. Финал прошел, весь турнир и болельщики были на высоком уровне.

Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!" - цитирует Мутко Welcome2018.
Теги: Мутко
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:24) #
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Мы самые футбольные в футбольном мире!
И когда-нибудь обязательно выиграем Чемпионат мира!
Всего вам доброго!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:13) #
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online

Кому? Слуцкому? ))
Регистрация: 28.05.2014
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