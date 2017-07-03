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Футболисты сборной Германии сорвали пресс-конференцию Йоахима Лева (видео)

Игроки сборной Германии после победы в финале Кубка конфедераций против Чили (1:0) решили отпраздновать событие во время послематчевой пресс-конференции наставника команды Йоахима Лева.

ВИДЕО - здесь
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 11:10
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№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вроде как и не сорвали? Все нормально...
Регистрация: 8.09.2012
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