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Антонио Рюдигер: мы были единой командой, думаю, это и стало ключом к успеху

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу над сборной Чили в финале Кубка конфедераций.

"Легко нам точно не было, с южноамериканскими сборными всегда сложно играть. Но в итоге мы использовали одну ошибку соперников и открыли счет, удержав его до конца. Мы победили, это главное.

Конечно, было непросто эти три недели с перелетами, тем более многие наши игроки так молоды. Но мы все матчи играли как одна команда. Думаю, это и стало ключом к успеху", – цитирует футболиста "Р-Спорт".
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 11:25
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