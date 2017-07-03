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Президент "Ривер Плейт": Дриусси перейдет в "Зенит", когда на наш счет поступят 18 млн евро

Президент "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онофрио заявил, что сделка по трансферу форварда Себастьяна Дриусси в "Зенит" пока не завершена.

"Сделка будет завершена тогда, когда на счёт "Ривер Плейт" поступят € 18 млн", - приводит слова функционера ESPN 2.

В текущем сезоне Дриусси провел 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
Теги: Ривер Плейт Зенит Трансферы
Сегодня, 21:01
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6
(2)
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
московсие бабки еще газ за июнь не проплатили.....через неделю купим.
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Золотое время.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Кокорин в Краснодар уходит

А то я удивился - только что над ухом наша пушка так празднично ебнула - чуть не оглох ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:10) #
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  •  (3)
online

Просите больше, тётя Зина женщина зажиточная!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Critique
Дзюба, Кокорин, дриусси и, по слухам, Смолов. Не перебор с форвардами?

Кокорин в Краснодар уходит
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Critique (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Дзюба, Кокорин, дриусси и, по слухам, Смолов. Не перебор с форвардами?
Регистрация: 17.04.2017
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