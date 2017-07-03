Президент "Ривер Плейт": Дриусси перейдет в "Зенит", когда на наш счет поступят 18 млн евро

Президент "Ривер Плейт" Родольфо Д'Онофрио заявил, что сделка по трансферу форварда Себастьяна Дриусси в "Зенит" пока не завершена."Сделка будет завершена тогда, когда на счёт "Ривер Плейт" поступят € 18 млн", - приводит слова функционера ESPN 2.В текущем сезоне Дриусси провел 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.