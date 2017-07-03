Леонид Слуцкий: мы готовы начать серьезную работу

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от первой тренировки во главе клуба."Я очень доволен. Я провел первую беседу с командой на английском, первую тренировку. Все хорошо, футболисты вернулись в хорошей форме, они настоящие профессионалы. Нас ждет непростое время. В ближайшие дни нас ждут двухразовые тренировки. Я стараюсь донести до игроков свои мысли и идеи. Мы готовы начать серьезную работу. Сейчас мы на 20 процентов ниже оптимальной формы. Нам нужно набрать ее. У клуба есть хорошая база, хороший тренажерный зал. По инфраструктуре это клуб премьер-лиги", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.