Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Леонид Слуцкий: мы готовы начать серьезную работу

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от первой тренировки во главе клуба.

"Я очень доволен. Я провел первую беседу с командой на английском, первую тренировку. Все хорошо, футболисты вернулись в хорошей форме, они настоящие профессионалы. Нас ждет непростое время. В ближайшие дни нас ждут двухразовые тренировки. Я стараюсь донести до игроков свои мысли и идеи. Мы готовы начать серьезную работу. Сейчас мы на 20 процентов ниже оптимальной формы. Нам нужно набрать ее. У клуба есть хорошая база, хороший тренажерный зал. По инфраструктуре это клуб премьер-лиги", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 23:27
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 23:56) #
  • -3
  •  (5)

Нас ждет непростое время.
Сдриснул за кордон. Чтоб тебя кот .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.