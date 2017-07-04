Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Халл Сити" подписал новый контракт с Джонатаном Эдвардсом

"Халл Сити" подписал новый контракт по схеме "1+1" с полузащитником Джонатаном Эдвардсом, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал на правах аренды за "Аккрингтон Стэнли".
Теги: Халл Сити
Сегодня, 01:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.