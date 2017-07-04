"Халл Сити" подписал новый контракт с Джонатаном Эдвардсом

"Халл Сити" подписал новый контракт по схеме "1+1" с полузащитником Джонатаном Эдвардсом, сообщает пресс-служба клуба.В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал на правах аренды за "Аккрингтон Стэнли".