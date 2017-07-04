Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отца

Сын известного бывшего футболиста "Барселоны" Йохана Кройффа Хорди поставил форварда каталонского клуба Лионеля Месси выше своего отца."Месси является величайшим игроком в истории "Барселоны". Мой отец же попытался и в качестве игрока, и в качестве тренера выразить свои идеи. Сегодня его ДНК находится в "Барселоне" в самом маленьком и самом широком смысле", - цитирует Кройффа-младшего Marca.