Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отца

Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:29
Нобель Арустамян: если Слуцкий сможет выбирать игроков для "Халла", Головин будет первым номером
Нобель Арустамян: если Слуцкий сможет выбирать игроков для "Халла", Головин будет первым номером
Вчера 23:27
Леонид Слуцкий: мы готовы начать серьезную работу (1)
Леонид Слуцкий: мы готовы начать серьезную работу (1)
Вчера 23:19
Максим Гоналон официально перешёл в "Рому"
Максим Гоналон официально перешёл в "Рому"
Вчера 23:08
Леандро Паредес: когда я уезжал из Рима, Манолас говорил, что он - футболист "Зенита" (1)
Леандро Паредес: когда я уезжал из Рима, Манолас говорил, что он - футболист "Зенита" (1)
Вчера 22:47
Ильсур Метшин: на Кубке Конфедераций мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству (1)
Ильсур Метшин: на Кубке Конфедераций мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству (1)
Вчера 22:23
Леон Горецка: я продолжу выступать за "Шальке"
Леон Горецка: я продолжу выступать за "Шальке"
Вчера 22:21
Станислав Черчесов: сборная Германии показала на Кубке конфедераций современный футбол (7)
Станислав Черчесов: сборная Германии показала на Кубке конфедераций современный футбол (7)
Вчера 21:43
Хакан Чалханоглу подписал контракт с "Миланом"
Хакан Чалханоглу подписал контракт с "Миланом"
Вчера 21:24
Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в "Славии" (2)
Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в "Славии" (2)
Вчера 21:01
Президент "Ривер Плейт": Дриусси перейдет в "Зенит", когда на наш счет поступят 18 млн евро (48)
Президент "Ривер Плейт": Дриусси перейдет в "Зенит", когда на наш счет поступят 18 млн евро (48)
Вчера 21:00
Александр Мостовой: допускаю конфликт в сборной, потому что Черчесов ранее конфликтовал с игроками в клубах (3)
Александр Мостовой: допускаю конфликт в сборной, потому что Черчесов ранее конфликтовал с игроками в клубах (3)
Вчера 20:05
Тренер "Астон Виллы": лучше бы Терри перешел к нам в 26 лет, но и в 36 он в отличной форме
Тренер "Астон Виллы": лучше бы Терри перешел к нам в 26 лет, но и в 36 он в отличной форме
Вчера 19:23
Роман Шишкин продолжит карьеру в "Краснодаре" (10)
Роман Шишкин продолжит карьеру в "Краснодаре" (10)
Вчера 19:18
"Эвертон" подписал контракт с Сандро Рамиресом
"Эвертон" подписал контракт с Сандро Рамиресом
Вчера 19:10
Георгий Миланов: отпуск получился не совсем полноценным (1)
Георгий Миланов: отпуск получился не совсем полноценным (1)
Вчера 19:09
Борис Игнатьев: победа Германии закономерна (2)
Борис Игнатьев: победа Германии закономерна (2)
Вчера 18:22
Марко Петкович: Зобнин? Понравился этот пацан
Марко Петкович: Зобнин? Понравился этот пацан
Вчера 18:16
Дмитрий Комбаров: мы на месте, пошла работа (1)
Дмитрий Комбаров: мы на месте, пошла работа (1)
Вчера 17:48
Эвер Банега вернулся в "Севилью" (1)
Эвер Банега вернулся в "Севилью" (1)
Вчера 17:28
Алексей Маклаков: сборная России может достойно выступить на домашнем чемпионат мира (4)
Алексей Маклаков: сборная России может достойно выступить на домашнем чемпионат мира (4)
Вчера 17:02
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на газоне "Санкт-Петербурга" и не попал в финал (14)
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на газоне "Санкт-Петербурга" и не попал в финал (14)
Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отца
Сын известного бывшего футболиста "Барселоны" Йохана Кройффа Хорди поставил форварда каталонского клуба Лионеля Месси выше своего отца.
"Месси является величайшим игроком в истории "Барселоны". Мой отец же попытался и в качестве игрока, и в качестве тренера выразить свои идеи. Сегодня его ДНК находится в "Барселоне" в самом маленьком и самом широком смысле", - цитирует Кройффа-младшего Marca.
"Месси является величайшим игроком в истории "Барселоны". Мой отец же попытался и в качестве игрока, и в качестве тренера выразить свои идеи. Сегодня его ДНК находится в "Барселоне" в самом маленьком и самом широком смысле", - цитирует Кройффа-младшего Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.