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Хорди Кройфф поставил Месси выше своего отца

Сын известного бывшего футболиста "Барселоны" Йохана Кройффа Хорди поставил форварда каталонского клуба Лионеля Месси выше своего отца.

"Месси является величайшим игроком в истории "Барселоны". Мой отец же попытался и в качестве игрока, и в качестве тренера выразить свои идеи. Сегодня его ДНК находится в "Барселоне" в самом маленьком и самом широком смысле", - цитирует Кройффа-младшего Marca.
Теги: Кройф Месси
Сегодня, 01:27
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