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Роберт Евдокимов: если бы были видеоповторы, то "Оренбург" остался бы в премьер-лиге
Бывший главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов высказал мнение по поводу использования видеоповторов на прошедшем Кубке конфедераций.
"Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.
Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, "Оренбург" остался бы в РФПЛ.
Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в "Оренбург" летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило", - цитируют Евдокимова "Известия".
"Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.
Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, "Оренбург" остался бы в РФПЛ.
Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в "Оренбург" летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило", - цитируют Евдокимова "Известия".
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