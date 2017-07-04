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Роберт Евдокимов: если бы были видеоповторы, то "Оренбург" остался бы в премьер-лиге

Бывший главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов высказал мнение по поводу использования видеоповторов на прошедшем Кубке конфедераций.

"Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.

Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, "Оренбург" остался бы в РФПЛ.

Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в "Оренбург" летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило", - цитируют Евдокимова "Известия".
Теги: Евдокимов Оренбург
Сегодня, 09:22
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5
(1)
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:23) #
  • -2
  •  (2)
online

Не было б подарков Зине, то не нужны были б видеоповторы и Орен допылил в РФПЛ.
Бы
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: nevada007 (Сегодня, 11:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Цитата: МАРТ
если бы не отдали помойке 6 очков, то точно бы остались.

Вы вот молодцы арсеналу 3 очка отдали и в этом сезоне можете смело рассчитывать на 6 очков, красавцы

Вот ты смешной))))) А как же Оренбург в прошлом сезоне, Тосно в этом????? Ростов вон вам бесплатно игроков отдаёт!!!.... Тут еще посмотреть и подумать нужно, кому кто бесплатные очки раздавать будет.
Регистрация: 27.05.2016
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
если бы не отдали помойке 6 очков, то точно бы остались.

Вы вот молодцы арсеналу 3 очка отдали и в этом сезоне можете смело рассчитывать на 6 очков, красавцы
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
если бы не отдали помойке 6 очков, то точно бы остались.
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:28) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага, Уралу это передайте
там есть что посмотреть


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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