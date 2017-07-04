"Зенит" готов прислать официальный запрос "Торино" по Кевину Бонифаци

"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Торино" Кевину Бонифаци, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Сообщается, что питерцы в скором времени могут прислать официальный запрос. Сумма компенсации за Бонифаци может составить около 7–8 млн евро.