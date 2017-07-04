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"Ростов": Дядюн пока просто тренируется с командой

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский прокомментировал информацию о возможном подписании нападающего "Рубина" Владимира Дядюна.

"Владимир Дядюн просто тренируется с командой. Если будут переговоры о трансфере, появится официальная информация", – цитирует Бодылевского Donnews.
Теги: Дядюн Ростов
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
давно эту фамилию не слышал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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