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Леандро Паредес: "Спартак" - самый принципиальный соперник? Запомню

Новичок "Зенита" Леандро Паредес рассказал, что мотивирован на достижение самых высоких результатов с командой.

– Традиционный для новичков "Зенита" вопрос. Знаете, кто самый принципиальный соперник команды?

– Пока нет. Подскажете?

– Московский "Спартак", который в минувшем сезоне стал чемпионом России.

– Матчи с ним – это дерби?

– Да. Его еще называют "дерби двух столиц" – Петербурга и Москвы.

– Запомню. И в ближайшее время обязательно наведу справки и обзаведусь подробной информацией на эту тему.

– "Спартак" до минувшего сезона 16 лет не брал титул, сейчас с ним за золото боролся и "Зенит", так что теперь реванш для болельщиков сине-бело-голубых – дело принципа.

– О необходимости выиграть чемпионат, об ответственности, что ляжет на каждого футболиста мне много рассказывал наш Мистер. Так что Манчини меня очень сильно мотивировал. И это тоже подтолкнуло к переходу в "Зенит", – цитирует Паредеса "СЭ".
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 10:27
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17
(1)
№17 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nister19
С зенитом - это просто игра с конкурентом в последние лет 10.


Конкурент последних 10 лет???))))
давно так не смеялся))))
Цитата: Nister19
Вообще, дерби - это соперничество команд из одного города

– Да. Его еще называют "дерби двух столиц" – Петербурга и Москвы.

Вообще то это придумали московские комментаторы.... журналюгам нужна была "фишка", для нас уже давно эти игры - запланированный вынос мяса.

Цитата: Tagil
нетрал,
Конечно, неправда - весь Южноамериканский континент жадно следит за матчами Спартак-Зенит, прильнув к телеэкранам)


"народная" команда.... только народ не в курсе)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
передас(или как там тебя smile ) не ссы Мы напомним joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister19
Вообще, дерби - это соперничество команд из одного города. Спартак - ЦСКА, Спартак - Динамо, ЦСКА - Динамо. Матчи с Локо тоже

чумазым только это не говори.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010
№14 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:37) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще, дерби - это соперничество команд из одного города. Спартак - ЦСКА, Спартак - Динамо, ЦСКА - Динамо. Матчи с Локо тоже. С зенитом - это просто игра с конкурентом в последние лет 10. Раньше это была обычная игра с середняком.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№13 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 11:34) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да - нет у вас дерби,нет,дурачок!


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:32) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: RoboGeo
RoboGeo Эс Пи Би

Underground coma
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 11:32) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: нетрал
интересно... они правда о нас ни хера не знают ....или придуриваются?

Ты следишь за чемпом Румынии или Финляндии? Для них это то же самое
Регистрация: 8.06.2017
№10 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:25) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: нетрал
интересно... они правда о нас ни хера не знают ....или придуриваются?

А оно ему надо? У них менталитет такой , драть всех подряд невзирая на лица и звания.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: mustang (Сегодня, 11:25) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
тебе не правду сказали-это спартак для зенита принципиальный соперник
Регистрация: 23.12.2015
№8 Написал: trent (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
смешные бомжи.... laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№7 Написал: Tagil Екатеринбург (Сегодня, 11:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
нетрал,
Конечно, неправда - весь Южноамериканский континент жадно следит за матчами Спартак-Зенит, прильнув к телеэкранам)


--------------------
Никогда не поздно стать тем, кем ты можешь стать.
Дж. Элиот
Регистрация: 19.08.2012
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:01) #
  • -3
  •  (15)
online

Запиши, а то забудешь
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:57) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Столько пишут про Передеса, Месси отдыхает. Проплачено? Может сначала посмотреть на то он способен в России? А ещё говорят, что Русфутбол проспартаковский сайт.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
В Роме не слыхали про могучий спартак


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 10:51) #
  • +4
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дерби одно,это Спартак-цска.Зачем человека в заблуждение вводить.
Зенит просто рядовой клуб и соперник.Пускай дерби проводят с Тосно и Оренбургом.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (7)
online

интересно... они правда о нас ни хера не знают ....или придуриваются?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:36) #
  • -4
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
почему самый, вот ЦСКА - да, а спартачок... хм, статистику последних матчей посмотреть, и все понятно, особняком, 5:0 и отбитый пенальти, вот это живет в умах болельщиков, а остальное .....
Пэ Сэ : кто минусует - тот сосет, ну понятно, я думаю, кто)))
Регистрация: 31.05.2016
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