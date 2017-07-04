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Треть английских болельщиков регулярно смотрит незаконные трансляции матчей в Интернете

Согласно исследованию BBC, болельщики клубов английской премьер-лиги регулярно смотрят и устраивают незаконные онлайн-трансляции матчей.

Примерно половина из 1 000 человек, принимавших участие в опросе, признались, что смотрели матчи благодаря неофициальному провайдеру. Чуть более трети делают это как минимум раз в месяц, а каждый пятый из опрошенных – раз в неделю.

В числе прочих причин болельщики назвали такие: друг или член семьи тоже смотрит трансляции матчей в Интернете; в Интернете качественные стримы; спортивные телевизионные пакеты не устраивают людей соотношением цены и качества.

Треть фанатов не знает, незаконны ли трансляции матчей в Интернете, другая треть полагает, что они всегда незаконны.

Напомним, что Sky и BT Sport заплатили рекордные 5,136 миллиарда фунтов за показ матчей АПЛ на протяжении трех лет. В прошлом сезоне было зафиксировано рекордное падение просмотров игр чемпионата Англии в режиме онлайн за семь лет: у Sky – на 14%, а у BT – на 2%.

Sports.ru
Сегодня, 10:46
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 11:21) #
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у нас и того больше


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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