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Станислав Черчесов: отвечаю журналистам на повышенных тонах? Ой, какие вы чувствительные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу общения с прессой после матчей.

– Ваша реакция на то, что вы говорили журналистам. Было видно, что в некоторых ситуациях вы говорили на повышенных тонах.

– Ой, какие вы чувствительные. Во-первых, я на повышенных тонах не разговаривал. Себя тоже надо правильно оценивать и критиковать. Если вы говорите про португальскую пресс-конференцию – там меня после игры сразу схватили за руки, флэш-интервью, я даже с командой не поговорил, меня это вывело. Сейчас ответил бы также по смыслу, но форма была бы другая. Принимается. Будем делать выводы.

Матч ТВ
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:59
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(2)
№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
какой же Стасик бесячее мудло...
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
С.Черчесов: Принимается. Будем делать выводы.
smile Да.зассал Стасик. Вертелся как уж на сковородке - чего только не сделаешь.чтобы остаться гонять балду до чемпионата мира. Но чувствуется уже.что спесь потихонечку сбивается. Жаль,что пока слишком медленно.
Регистрация: 20.02.2013
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