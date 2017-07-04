Станислав Черчесов: отвечаю журналистам на повышенных тонах? Ой, какие вы чувствительные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу общения с прессой после матчей.– Ой, какие вы чувствительные. Во-первых, я на повышенных тонах не разговаривал. Себя тоже надо правильно оценивать и критиковать. Если вы говорите про португальскую пресс-конференцию – там меня после игры сразу схватили за руки, флэш-интервью, я даже с командой не поговорил, меня это вывело. Сейчас ответил бы также по смыслу, но форма была бы другая. Принимается. Будем делать выводы.