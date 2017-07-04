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Бразильский нападающий Жаба близок к переходу в "Ахмат"

Форвард "Коринтианс" Лео Жаба может пополнить ряды грозненского "Ахмата", информирует Terra.

Сообщается, что 18-летний бразилец уже прошел медосмотр перед переходом в российский клуб. Сумма компенсации за Жабу составит 3 миллиона евро.
Теги: Ахмат Трансферы
Сегодня, 11:05
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№10 Написал: khmel Питер (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А вот на поле выходит Жаба из Ахмата...
Регистрация: 12.08.2012
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 12:20) #
  • 0
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online

Цитата: Савелий
В переводе с португальского "жаба" означает "мясо"...... Так что Лео адресом ошибся...))

жабА с французского лягушачьи лапки....
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:19) #
  • -2
  •  (2)
online

Стрела Рамзана в него попала?
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:13) #
  • 0
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В переводе с португальского "жаба" означает "мясо"...... Так что Лео адресом ошибся...))
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну что... Жаба, так Жаба, лишь бы играл хорошо!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: sanyapytilin
Протролят его знатно в Тереке

Хорошо, что не "Овца", иначе бы ему там...
Регистрация: 8.06.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Лео, еще и Жаба. Протролят его знатно в Тереке
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Ему бы в чемп Франции, раскрылся бы пацан по-настоящему)


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
как мило blush


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:11) #
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  •  (2)
online

blush
Регистрация: 26.09.2015
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