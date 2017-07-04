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Луис Густаво перешел из "Вольфсбурга" в "Марсель" (фото)

Полузащитник "Вольфсбурга" Луис Густаво официально стал футболистом "Марселя", информирует пресс-служба французского клуба.

Контракт Густаво с немецким клубом был рассчитан до лета 2018 года.

Теги: Марсель Трансферы
Сегодня, 11:57
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