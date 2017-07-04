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Андрей Канчельскис: Черчесов ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое не устраивает

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"У Черчесова неоднократно случались конфликты, то в одном клубе, то еще где-то. В сборной должны играть лучшие. Сейчас играют некоторые футболисты, фамилии я не буду называть, но я не понимаю, как они вообще попали в сборную.

Например, Денисов мог бы усилить команду. Одно дело конфликт в "Динамо", ну а какое отношение это имеет к национальной команде, где надо защищать честь страны. Мне непонятны решения Черчесова и его поведение: "я сказал", "я это, я то". Ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает.

В сборной свои личные амбиции и неприязнь, надо убрать в сторону. Кстати то, что нет тех игроков, которых я перечислил (Денисов, Кокорин, Дзюба – прим.), лишний раз подтверждает мою правоту, когда я говорил, что назначение Черчесова на пост главного тренера, – ошибка", – цитирует Канчельскиса "Советский спорт".
Теги: Канчельскис Сборная России Черчесов
Сегодня, 12:17
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 12:25) #
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молоток! один правду сказал....все остальные, как ужи скользят и вылизывают!
Регистрация: 26.04.2017
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