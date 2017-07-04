Антонио Рюдигер уже сегодня может перейти в "Челси"

"Челси" сегодня может объявить о пополнении защитником "Ромы" Антонио Рюдигером, сообщает Sky Italia.Клубам удалось уладить все вопросы по переходу футболиста. Трансфер немца оценивается в 35 миллионов евро, также сумма может быть увеличена до 39 миллионов.