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Антонио Рюдигер уже сегодня может перейти в "Челси"

"Челси" сегодня может объявить о пополнении защитником "Ромы" Антонио Рюдигером, сообщает Sky Italia.

Клубам удалось уладить все вопросы по переходу футболиста. Трансфер немца оценивается в 35 миллионов евро, также сумма может быть увеличена до 39 миллионов.
Теги: Рома Челси Трансферы
Сегодня, 17:03
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:44) #
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Fix,
Главное как хорошо немцы работают в плане выростил и продал. Вот чему нужно учиться у них. Надеюсь лимит уберут после чемпионата мира ,иначе это утопией.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 17:31) #
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На викепедии он со вчерашнего дня уже в Челси)


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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