Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Аарон Леннон приступил к тренировкам после лечения от психического расстройства

Полузащитник "Эвертона" Аарон Леннон приступил к тренировкам с командой после лечения от психического расстройства, сообщает BBC.

Напомним, в мае англичанин был задержан полицией с подозрением на психическое расстройство, когда он прогуливался в опасной близости от оживленной автомагистрали в Солфорде.
Теги: Леннон Эвертон
Сегодня, 17:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.