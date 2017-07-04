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Ринат Билялетдинов: если Бердыев соберет желаемый состав, то "Рубин" будет бороться за зону еврокубков (1)
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Александр Канищев: до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех (13)
Аарон Леннон приступил к тренировкам после лечения от психического расстройства
Полузащитник "Эвертона" Аарон Леннон приступил к тренировкам с командой после лечения от психического расстройства, сообщает BBC.
Напомним, в мае англичанин был задержан полицией с подозрением на психическое расстройство, когда он прогуливался в опасной близости от оживленной автомагистрали в Солфорде.
Напомним, в мае англичанин был задержан полицией с подозрением на психическое расстройство, когда он прогуливался в опасной близости от оживленной автомагистрали в Солфорде.
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