Аарон Леннон приступил к тренировкам после лечения от психического расстройства

Полузащитник "Эвертона" Аарон Леннон приступил к тренировкам с командой после лечения от психического расстройства, сообщает BBC.Напомним, в мае англичанин был задержан полицией с подозрением на психическое расстройство, когда он прогуливался в опасной близости от оживленной автомагистрали в Солфорде.