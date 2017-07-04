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Стал известен состав "Динамо" на матч с албанским клубом "Кукеси"

Стал известен стартовый состав "Динамо" на товарищеский матч с албанским клубом "Кукеси".

"Динамо": Нарубин, Морозов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Катрич, Сапета, Зотов, Панченко, Вандерсон, Бечирай.

Запасные: Лещук, Козлов, Белоруков, Калугин, Евгеньев, Ненахов, Ташаев, Темников, Ионов, Сов, Соснин, Кузьмин, Луценко, Погребняк.
Теги: Динамо
Сегодня, 17:40
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