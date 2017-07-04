Витоло почти договорился о переходе в "Атлетико"

Полузащитник "Севильи" Витоло близок к переходу в "Атлетико", сообщает испанская пресса.Так как из-за санкций ФИФА "матрасники" не могут регистрировать новых футболистов до января 2018 года, Витоло перейдёт в "Лас-Пальмас", а со второго круга будет играть за "Атлетико".