"Тосно" с минимальным счетом обыграл загребское "Динамо"

"Тосно" на сборе в Словении победил загребское "Динамо", которое в прошлом сезоне заняло второе место в чемпионате Хорватии.Подопечные Дмитрия Парфёнова одержали победу с минимальным счетом, единственный гол на 30-й минуте забил Антон Заболотный.