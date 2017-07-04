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"Тосно" с минимальным счетом обыграл загребское "Динамо"

"Тосно" на сборе в Словении победил загребское "Динамо", которое в прошлом сезоне заняло второе место в чемпионате Хорватии.

Подопечные Дмитрия Парфёнова одержали победу с минимальным счетом, единственный гол на 30-й минуте забил Антон Заболотный.
Теги: Тосно Динамо Загреб
Сегодня, 22:05
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