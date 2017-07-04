Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Мирча Луческу: условия в прошлом сезоне были не равными, Мутко тоже был на стороне "Спартака"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о чемпионстве "Спартака" в РФПЛ в минувшем сезоне.

"После продажи Халка, Витселя и Гарая мы столкнулись с проблемами вне поля. Условия не были равными. "Спартак" - самый популярный клуб России, который не был чемпионом 15 лет, и московские медиа болели за него. Москвичи нуждались в Лиге чемпионов, так как у клуба меньше денег, чем у "Зенита".

Виталий Мутко тоже был на стороне "Спартака". В лиге было 11 московских судей, назначаемых на матчи, и в таких условиях невозможно сохранять равенство. В конце концов "Спартак"стал чемпионом, поздравляю", - цитирует Луческу Fanatik.
Теги: Луческу Зенит Спартак
Сегодня, 22:45
Напечатать
13
(5)
№13 Написал: Kostik (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Да и купили тебе весь шлак, который сейчас никуда сбагрить не могут
Регистрация: 20.03.2008
№12 Написал: rusll (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Искренне жаль, человек совсем из ума выжил, Зенит уже живет своей жизнью, а румын все ни как не уймется, все дешевые подозрения и оправдания, как же так Зенит мог лохонуться с тренером, и не только............!
Регистрация: 2.03.2017
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
понеслась
тут ахметова то нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№10 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Всё время путаю,кто есть кто,но один из них,точно нужен Мирче-психолог или психиатр!
Регистрация: 9.09.2013
№9 Написал: Лидер (Сегодня, 22:54) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно, неравными. Спартаку же не отменяли по два гола в матче... Вот черт, отменяли! В 11 туре с Уралом, правда Спартак не ныть начал по этому поводу, а третий забил. И Спартак удалял по три игрока за матч у соперника. И пенальти бил. когда нарушал в атаке правила,


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:52) #
  • +5
  •  (5)

Как это понимать? Верховные неумытые заявляют, что их клуб самый популярный. Тренер (пусть и бывший) так не считает. Вы там разберитесь между собой. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:51) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, что он покинул зенит, очень жаль. Хотя Манчини не худший вариант


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:51) #
  • +3
  •  (3)
online

Как говорили древние:" Не надо ходить в прошлое, Мирча. Там уже никого нет".
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
У парня истерика!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 22:49) #
  • +5
  •  (5)

Спартак" - самый популярный клуб России,
Совсем плохой цыган стал, даже методичку выучить не в состоянии.
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:49) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну лады... Спартаку судьи помогли вместе с Мутко. Но ты еще и ЦСКА просрал. )))
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: KRIKS Москва (Сегодня, 22:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
...
Регистрация: 30.08.2014
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:47) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Луческу знает , что раньше связывало Мутко с Зенитом?
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.