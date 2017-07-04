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Мирча Луческу: условия в прошлом сезоне были не равными, Мутко тоже был на стороне "Спартака"
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о чемпионстве "Спартака" в РФПЛ в минувшем сезоне.
"После продажи Халка, Витселя и Гарая мы столкнулись с проблемами вне поля. Условия не были равными. "Спартак" - самый популярный клуб России, который не был чемпионом 15 лет, и московские медиа болели за него. Москвичи нуждались в Лиге чемпионов, так как у клуба меньше денег, чем у "Зенита".
Виталий Мутко тоже был на стороне "Спартака". В лиге было 11 московских судей, назначаемых на матчи, и в таких условиях невозможно сохранять равенство. В конце концов "Спартак"стал чемпионом, поздравляю", - цитирует Луческу Fanatik.
"После продажи Халка, Витселя и Гарая мы столкнулись с проблемами вне поля. Условия не были равными. "Спартак" - самый популярный клуб России, который не был чемпионом 15 лет, и московские медиа болели за него. Москвичи нуждались в Лиге чемпионов, так как у клуба меньше денег, чем у "Зенита".
Виталий Мутко тоже был на стороне "Спартака". В лиге было 11 московских судей, назначаемых на матчи, и в таких условиях невозможно сохранять равенство. В конце концов "Спартак"стал чемпионом, поздравляю", - цитирует Луческу Fanatik.
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