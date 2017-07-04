Защитник Роман Шишкин попрощался с болельщиками "Локомотива" после перехода в "Краснодар"."За 7 лет, которые я провел в "Локомотиве", клуб стал для меня родным. У нас были победы - Кубок России в 2015, бронза чемпионата в 2014-м... Были поражения. Были моменты, когда что-то не получалось на поле, но я всегда был честен по отношению к болельщикам и партнерам по команде. Выходить на поле и биться до конца - по-другому и быть не могло. Хочу сказать спасибо всем футболистам, с которыми я играл в "Локомотиве", болельщикам, которые искренне поддерживали команду и меня лично, тренерам, с которыми довелось поработать, и, конечно, всему персоналу "Локо". Спасибо за совместную работу и вашу поддержку за все эти годы! Жму руку каждому из вас", - написал Шишкин в инстаграме.