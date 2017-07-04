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Маттиас Гинтер перешел в менхенгладбахскую "Боруссию"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Маттиас Гинтер перешел в одноименный клуб из Менхенгладбаха.

Футболист сборной Германии будет выступать за новую команду 28-м номером. Сумма трансфера составила 17 млн евро.
Теги: Боруссия Д Боруссия М
Вчера, 23:39
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