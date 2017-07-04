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"Барселона" может продать Дениса Суареса

"Барселона" может расстаться с полузащитником Денисом Суаресом, передает AS.

Сообщается, что будущее 23-летнего хавбека в стане "сине-гранатовых" зависит от трансферной кампании клуба. Если "Барселоне" удастся подписать в текущее трансферное окно Марко Верратти из "ПСЖ", то Суарес точно покинет клуб.
Теги: Барселона
Вчера, 23:49
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