"Барселона" может продать Дениса Суареса

"Барселона" может расстаться с полузащитником Денисом Суаресом, передает AS.Сообщается, что будущее 23-летнего хавбека в стане "сине-гранатовых" зависит от трансферной кампании клуба. Если "Барселоне" удастся подписать в текущее трансферное окно Марко Верратти из "ПСЖ", то Суарес точно покинет клуб.