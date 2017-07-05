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Сергей Игнашевич на сборе ЦСКА приступил к работе на поле

Защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу в понедельник было проведено этапное медобследование в одной из клиник в Австрии, где команда ведет подготовку к новому сезону.

Медобследование показало, что восстановление идёт по плану, и сегодня 37-летний защитник приступил к работе на футбольном поле.

ПФК ЦСКА
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 01:13
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