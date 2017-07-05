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Угу Алмейда: на улицах Дагестана были перестрелки

Бывший нападающий "Анжи" Угу Алмейда рассказал о жизни в России. Форвард также выступал за "Кубань".

"В "Кубани" мне очень нравилось. Меня удивили люди, которые были положительно настроены, дружелюбны и приветливы. В "Анжи" мне сказали, что мы будем жить в Москве, а в межсезонье что-то произошло, и мы были вынуждены переехать в Дагестан. Это поразило меня.

Это была военная зона. Каждый день слышал перестрелки на улице, как будто это Дикий Запад. Помню однажды увидел, как человека сбила машина, и автомобиль просто поехал дальше", - цитирует Алмейду Expresso.
Теги: Анжи
Сегодня, 01:32
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№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 02:09) #
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«Спартак»
Я почему-то сразу Мэттью Бутта вспомнил и его транспорт...


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