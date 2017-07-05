Угу Алмейда: на улицах Дагестана были перестрелки

Бывший нападающий "Анжи" Угу Алмейда рассказал о жизни в России. Форвард также выступал за "Кубань"."В "Кубани" мне очень нравилось. Меня удивили люди, которые были положительно настроены, дружелюбны и приветливы. В "Анжи" мне сказали, что мы будем жить в Москве, а в межсезонье что-то произошло, и мы были вынуждены переехать в Дагестан. Это поразило меня.Это была военная зона. Каждый день слышал перестрелки на улице, как будто это Дикий Запад. Помню однажды увидел, как человека сбила машина, и автомобиль просто поехал дальше", - цитирует Алмейду Expresso.