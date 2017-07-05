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Дмитрий Полоз рассказал, почему перешел в "Зенит" свободным агентом

Нападающий Дмитрий Полоз рассказал, на каких условиях перешел из "Ростова" в "Зенит".

"Это правда, что я расторг контракт с "Ростовом" в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. "Ростов" не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось.

Какие-то долги у "Ростова" передо мной остались, но обещали всё выплатить до конца августа", - цитирует Полоза "Чемпионат".
Теги: Полоз Зенит Ростов
Сегодня, 09:46
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№8 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: golden Axe
все это делалось под Бердыева,чтобы он мог бродить со своим кагалом гастарбайтеров по РФПЛ,но Полоз к тому же еще оказался падким на барыши Газпрома

что ты несешь, если бы делалось под Бердыева они бы в Рубин и перешли, кого из Ростова Бердыев хотел видеть он их взял, в Рубин попросту не нужны игроки, так предыдущее руководство пачками накупило и чтоб кого купить надо избавиться от остальных(Набоа Бердыев так и сказал если зовет Зенит то надо идти, с учетом его возрост может последний контракта, а в Рубине своих легионеров под 20 человек), а игроки такие дураки им не платят они понимают что и дальше так будет, а так будет в Ростове, и заключили бы не выгодный для себя контракт, а оставались как раз из за тренера и за желания рости и попробовать в лиге чемпионов себя и если за тренером готова сорваться команда то он чего да стоит
Регистрация: 5.08.2010
№7 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ребята в Ростове сколько без зарплат сидели, вспомните. Пока чувствовали, что хоть на поле они чего-то стоят, играли. А теперь - ни игры не будет, ни денег (возможно). Вот и уходят. Свиду, может, и некрасиво, но понять их можно. Жаль только, что Полоз в зенит пошел. Как бы не пропал.


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Регистрация: 1.03.2017
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:41) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Sewer 79,
так коменты то спамовские)Им очень напряжно что в Зенит пришли игроки нормального уровня,чувствуют,что в чемпе их раскатают.Плюс нельзя как обычно сказать-Зенит тратит народные деньги)Уверен если бы Полоз к ним перешел сейчас море восторга было бы,а про Ростов написали бы иное)Двойные стандарты)Все как обычно)Как радовались,что Манолас не перешел)Ничего.Другой игрок придет)А Спам как всегда никого не купит и будет на старом багаже ездить.Петкович?)Тигиев?)Вот это усиление обороны перед ЛЧ)


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все это делалось под Бердыева,чтобы он мог бродить со своим кагалом гастарбайтеров по РФПЛ,но Полоз к тому же еще оказался падким на барыши Газпрома
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:11) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
с чего он должен думать о Ростове?
Ростов ему что мама или папа?
А может просто место работы, где он профессионально выполнял обязательства.

Зачем тогда все эти сопли "благодарен клубу, лучшие годы в Ростове, путевка в жизнь и т.д.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:07) #
  • -2
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Если бы ты дал клубу что-то заработать на твоей продаже,то сейчас не писал что клуб тебе еще что-то должен.А ведь за счет этой продажи могли получить свои деньги и другие игроки Ростова. Потом не обижайся,если и с тобой поступят похожим образом.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:28) #
  • -4
  •  (10)
online

Цитата: venyalyaynen
никто не задумался, что будет с Ростовом, какие же вы после этого "мужики"

какая же ахинея написана.
с чего он должен думать о Ростове?
Ростов ему что мама или папа?
А может просто место работы, где он профессионально выполнял обязательства.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 10:20) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помнится, когда игрок (вроде Терека) планировал сменить команду, после окончания контракта, в благодарность своему бывшему клубу, игрок продлевал контракт, что бы клуб мог заработать на продаже хоть какие то копейки, а тут как крысы с корабля, никто не задумался, что будет с Ростовом, какие же вы после этого "мужики"


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
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