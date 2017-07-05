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Гус Хиддинк: сборная России энергичнее той, что была на Евро-2016

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказал мнение по поводу игры команды на Кубке конфедераций.

– Как оцените работу на турнире главного тренера Станислава Черчесова?

– Вижу, что он находится в процессе строительства конкурентоспособной команды для участия в таком турнире, как чемпионат мира. Это самое важное. На собственном опыте, со сборной Кореи в 2001 году, проходил через Кубок конфедераций. И точно знаю, что это определенная точка, на которой можно достаточно здраво и объективно оценить, где вы находитесь по сравнению с другими командами.

– Вы видите прогресс, если сравнивать нынешнюю сборную России с той, что играла год назад на Euro-2016 во Франции?

– Эта команда – более энергичная. Да, эта энергия проявляется не все 90 минут, но это и невозможно. Мне понравилось, что в двух матчах, когда ваша команда начинала уступать в счете и требовалось прибавить, – она делала это. То есть мы видели правильную реакцию команды на неблагоприятный ход событий! А это важно. Правда, ни с Португалией, ни с Мексикой сравнять счет России не удалось, однако и с португальцами второй тайм был не похож на первый, и с мексиканцами команду не сильно смутило даже удаление.

– Каков, по-вашему, потенциал этой команды через год? До какого этапа чемпионата мира она при наилучших раскладах способна дойти?

– Главное – чтобы она сконцентрировалась вокруг тех позитивных моментов, которые мы видели на Кубке конфедераций. И, в частности, вокруг характера, проявленного после удаления в матче с Мексикой. Вокруг первого тайма в той же игре, некоторых фрагментов встречи с Португалией.

Хорошо, что перед мировым первенством будет три-четыре недели для целенаправленной подготовки, какая очень помогла нам в 2008 году. Игроки смотрели на меня с мольбой: «Когда это все уже закончится?!» Но в итоге вышли на турнир отлично подготовленными. Надеюсь, то же произойдет десять лет спустя, и Россия сможет сыграть интенсивно. Интенсивность – главное слово для сегодняшнего футбола, – передает слова Хиддинка "СЭ".
Теги: Хиддинк Сборная России
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, Гус Иванович, за поддержку сборной России.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
у усатого пендаль потяжелее))


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
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