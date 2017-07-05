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КПРФ предложила запретить покупку легионеров на средства государственных корпораций

В КПРФ предлагают законодательно запретить покупку на государственные средства иностранных легионеров для футбольных команд, заявил член фракции Юрий Афонин.

В среду в Госдуме пройдёт "правительственный час" с участием вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы спорта.

"Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете государственных корпораций тратить деньги на покупку иностранных легионеров", - передает слова Афонина "Р-Спорт".
Сегодня, 10:06
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№37 Написал: критик (Сегодня, 12:30) #
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online

а может запретить кпрф?!
Регистрация: 7.03.2017
№36 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:24) #
  • +1
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online

Цитата: Хороший Мукунка
При этих "тупицах" и при их "тупых" законах наша футбольная сборная не была посмешищем для всего мира, как сейчас, а выигрывала ЧЕ, два раза играла в финалах, побеждала на ОИ, а также доходила до полуфинала ЧМ


ПРИ ЭТИХ???? Вывсёврёте...
Регистрация: 26.01.2007
№35 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:04) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фикция, не более. Как и вся КПРФ, выдвинут предложение которое таковым и останется. Видимость "работы на благо". Тема для разведения долгих и бесцельных дискуссий. Надо не предлагать а вносить законопроект в таком случае, с конкретными механизмами и формой. Как он будет работать и самое главное для кого? А в итоге загнется региональный футбол от которого развитию футбола в стране в целом ни холодно ни жарко, равно как и сборной.
Если региональный футбол это жертва во благо детско-юношеского футбола, если те средства которые сейчас вливают в команды ФНЛ будут идти в тех же объемах в юность, то это перспективней. Опять же, риски того что деньги будут идти и будут идти по назначению остаются большими. На деле как всегда очередной закон для пилёжки с откатами в Москву. Через 20 лет вывод - не футбольная страна.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№34 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Saveger
тупые законы, предлагаемые тупицами

При этих "тупицах" и при их "тупых" законах наша футбольная сборная не была посмешищем для всего мира, как сейчас, а выигрывала ЧЕ, два раза играла в финалах, побеждала на ОИ, а также доходила до полуфинала ЧМ. Многих наших футболистов просто мечтали видеть в своих составах ведущие клубы Европы. Для хоккейной сборной так вообще, любое место ниже первого на любом крупном турнире считалось неудачей. Примерно также обстояло и с ЛА, лыжами, биатлоном и т.д. А что видим сейчас? - таких тупиц, как ты, которые совершенно не думают, что несут.
Регистрация: 8.06.2017
№33 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Идея правильная.
Реализована либо не будет вовсе, либо реализуют через одно место в угоду некоему клубу.


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Регистрация: 1.03.2017
№32 Написал: fd65 (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Придеться голосовать на выборах за коммунистов....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№31 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 11:52) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Barmaley
Плохая привычка у коммунистов в чужом кошельке ковыряться. Куда и на что тратить свою прибыль

Шта? Это у кого СВОЯ прибыль, у Газпрёма или у Зинки, например? В данном случае они как раз-таки не в чужом кошельке ковыряются, а в ОБЩЕМ, государственном, на что имеют полное право.
Регистрация: 8.06.2017
№30 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:41) #
  • -1
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Цитата: styh
Все верно.

Только помимо Зенита, твоя дрезина также отлетит, популист, если отобрать у неё гос. финансирование (РЖД) joy Будете в пердиве на пару болтаться с посещаемостью в 100-200 человек.
Регистрация: 7.05.2017
№29 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
все правильно надо полностью убрать гос.финансирование команд, а то привыкли чуть что петиции писать помогите господин Президент не умереть с голоду как это часто делала Томь и где она сейчас? только деньги на ветер и так же с другими командами Гос-во должно финансировать детский футбол,а не этих дармоедов типа Дядюна Погребняка Павлюченко и всех остальных кто только сидят на лавках и миллионы гр
Регистрация: 20.10.2011
№28 Написал: Sergeevich_3 (Сегодня, 11:32) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Запретить бы ещё топ менеджерам госкорпораций получать премии десятками миллионов


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Pfkegjbl
Регистрация: 25.02.2016
№27 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Все верно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№26 Написал: Rasmus (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (0)

Коммунисты покушаются на святое в футбольном невольничьем рынке.
Регистрация: 21.03.2017
№25 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Давно пора такой законодательный акт принять, а "лишние" деньги Госкорпораций , коль они кое-кому бедро жгут, тратить на создаваемые футбольные академии, взяв лучшее из опыта Германии. Вот тогда в том же Питере снова будут появляться новые Желудковы, Аршавины и Кержаковы, а проблемы лимита отпадут сами собой! Хоть здесь от КПРФ , может, реальная польза будет.
Регистрация: 30.11.2013
№24 Написал: Rasmus (Сегодня, 11:19) #
  • +4
  •  (4)

Будут натурализовывать прямо на пляжах Бразилии или Аргентины
Регистрация: 21.03.2017
№23 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (3)
online

Давно пора.
Регистрация: 6.10.2009
№22 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 11:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А что не нравится?

Зенит в пердеве...


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№21 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:04) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Saveger
тупые законы, предлагаемые тупицами

А что не нравится?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№20 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:57) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
тупые законы, предлагаемые тупицами
Регистрация: 16.03.2010
№19 Написал: Rasmus (Сегодня, 10:51) #
  • +7
  •  (11)

Кстати об этом Едросы (видимо неангажированные) и даже Путин говорили, но воз на месте и будет там, видимо лоббисты сильнее даже Президента.
Регистрация: 21.03.2017
№18 Написал: Батька (Сегодня, 10:46) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а если нет, то пусть с них эти излишки в пенсионный фонд России вычитают, тогда и пенсии будет чем платить!

да согласен странная компания какие то суппер прибыли в кризис показывает, дивиденды платит окуеть какие, спонсирует 3 ФК, ХК, БК и так далее ... поднять им акциз на газ ... что бы прибыль была 10 000 рублей !! Тогда задумаются ...
Регистрация: 9.09.2016
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:45) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: Barmaley
Как всегда тупой и бесполезный совет от коммунистов.


Которые не отличают госкорпорации от компаний, преобладающий пакет акций которых принадлежит государству...
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (13)

Как всегда тупой и бесполезный совет от коммунистов. В России найдут способ купить кого угодно , даже самого Зюганова и все будет по закону. Надо прекратить содержание таких депутатов, которые трындят на телеканалах, а закон о спорте нормальный принять не могут. По нынешнему закону, любой мальчик с согласия родителей становится профессиональным спортсменом с 12 лет, если у папы денег немерено. А потом удивляемся откуда берутся Какорины с Мамаевыми. Как всегда свое красноречие Зюганов покажет с трибуны и этим все закончится. Все усилия наших руководителей спорта направлены на выполнение медальных планов и показателей от которых и зависит зарплата тренеров. Плохая привычка у коммунистов в чужом кошельке ковыряться. Куда и на что тратить свою прибыль решает совет директоров и собрание акционеров , а не депутат даже госдумы. Пусть лучше спросит за 50 миллиардов евро вложенных в стадион на Крестовском, на котором играть нельзя нормально. На эти деньги можно всех футболистов мира скупить и привезти в Россию.
Регистрация: 17.04.2017
№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:36) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
.Частные клубы (Спартак, Краснодар) могут приобретать хоть 30 легионеров, это частный капитал.

нет, на частные клубы также должен быть жесткий лимит, иначе будут жировать, а наша сборная загибаться! не более 4 легионеров в основе! тогда и легионеров будут покупать классных уровня Промеса, а не хреноту ввиде Попова и Мельгарехо! лучше меньше, да лучше, а на остальные 7 мест своих будут растить, как в Союзе было и талантов по всей стране искать!
Регистрация: 23.03.2009
№14 Написал: Rasmus (Сегодня, 10:35) #
  • +6
  •  (12)

Запретят покупать легионеров, они будут бесплатно свободными агентами переходить, как только что группа из Ростова, а деньги наличкой из рук в руки и все будет в шоколаде.
Регистрация: 21.03.2017
№13 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 10:31) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Правильно
Регистрация: 4.02.2011
№12 Написал: perekos Самара (Сегодня, 10:30) #
  • +5
  •  (15)
online

Цитата: raiskayumov
Цитата: perekos
полумеры!! госкомпаний в футболе быть не должно вообще

Зинка помрет или с ФНЛ не будет вылезать.

так фнл реальное место этой отрыжке гнилых болот


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: Rasmus (Сегодня, 10:29) #
  • +10
  •  (14)

Легионеров не должны покупать не только клубы госкорпораций (Зенит, Локомотив) но и, в первую очередь, клубы, которые сидят на шеях федерального и муниципального бюджетов

Что-то питер и ржд молчат.
Регистрация: 21.03.2017
№10 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 10:25) #
  • +5
  •  (11)

Вот это дело! Да только не пропустят такую инициативу
Регистрация: 8.06.2017
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:23) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: perekos
полумеры!! госкомпаний в футболе быть не должно вообще

Ну Etihad&Qatar Airways попробуй убрать (предложи способ, как), например.
Регистрация: 7.05.2017
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 10:22) #
  • +6
  •  (10)

своих надо воспитывать! сколько можно это обсасывать? ски!
Регистрация: 26.04.2017
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