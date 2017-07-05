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Константин Сарсания: переход Роберта Мака в ПАОК будет улажен с минуты на минуту

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, что полузащитник Роберт Мак будет отдан в аренду в греческий ПАОК.

"Мы решили отдать Мака в ПАОК. У нас налаженные отношения, и мы знаем желание игрока. С минуты на минуту вопрос будет окончательно улажен", - цитирует Сарсанию "Советский спорт" со ссылкой на Metropolis 95.5.

Отметим, что Роберт уже играл за ПАОК в 2014 - 2016 годах.
Теги: Сарсания Мак Зенит Трансферы
Сегодня, 10:33
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