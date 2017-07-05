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ЦСКА 13 июля проведет встречу с болельщиками

ЦСКА определился с датой традиционной встречи с болельщиками, в ходе которой также состоится вручение серебряных наград армейцам за сезон-2016/17.

Мероприятие пройдет на "Арене ЦСКА" 13 июля и начнется в 19:00 мск. На встрече будут присутствовать игроки, тренеры команды и руководство клуба, передает пресс-служба ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:04
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