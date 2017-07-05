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Юрий Семин: линия защиты на данный момент – наша головная боль

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал состояние команды в преддверии матча за Суперкубок России против "Спартака".

– Возвращение Чорлуки произойдет, к сожалению, не раньше ноября-декабря. Правда, Ведран – настоящий профессионал, который всегда рвется на поле. И это позволяет надеяться на более ранние сроки, – отметил наставник железнодорожников.

– Судя по тому, что из шести защитников четверо выбыли, именно оборона беспокоит вас сейчас больше всего?

– Именно так. Эта линия на данный момент – наша головная боль.

– Выкуп у "Рубина" прав на Кверквелию способен сделать проблему менее острой?

– Верю в это. Соломон – качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех "Локомотива" в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит – нужен еще, как минимум, один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается.

– Чистых форвардов на контрактах у вас тоже немного – опытный Ари и 19-летний Галаджан, который отметился хет-триком в спарринге со словенским "Анкараном", который "Локо" выиграл с редким счетом 10:0.

– Поэтому, ищем и нападающего. Что касается Галаджана, то он неплохо проявил себя на австрийском сборе. На настоящий момент среди молодых Артем ближе всех к основному составу.

– Уход Майкона в турецкий "Антальяспор" – потеря?

– Без сомнений.

– Несколько неожиданным стало появление в "Локо" голкипера Медведева, который раньше выступал за "Ростов". Вас беспокоит и вратарская позиция?

– Нет. Просто Медведев приходил свободным агентом, сам хотел выступать за "Локомотив".

– Насколько соответствуют действительности разговоры об возможным трансферах Фернандеша и Тарасова?

– Впервые об этом слышу. Я слухами не интересуюсь.

– Можно считать встречу со "Спартаком" в матче за Суперкубок, в том числе, проверкой качества предсезонной подготовки?

– Только в какой-то мере. Все-таки чемпионат – совсем другая история, иная ответственность. Что касается Суперкубка, то сделаем все, чтобы не подвести наших болельщиков, без поддержки которых "Локомотив" не победил бы в Кубке страны.

СЭ
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 11:17
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№1 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Какая то безнадега получается. Суперкубок Шпалыч в унитаз сливает. А там и до чемпионата не далеко. А играть то кто будет ?

Уход Майкона потеря ! Да тогда какого куя ?
Регистрация: 23.03.2015
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