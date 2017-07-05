Юрий Семин: линия защиты на данный момент – наша головная боль

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал состояние команды в преддверии матча за Суперкубок России против "Спартака".– Возвращение Чорлуки произойдет, к сожалению, не раньше ноября-декабря. Правда, Ведран – настоящий профессионал, который всегда рвется на поле. И это позволяет надеяться на более ранние сроки, – отметил наставник железнодорожников.– Именно так. Эта линия на данный момент – наша головная боль.– Верю в это. Соломон – качественный исполнитель, цепкий, с хорошим выбором позиции. Он внес большой вклад в успех "Локомотива" в Кубке России. Но в одиночку Кверквелия все вопросы в защите не решит – нужен еще, как минимум, один квалифицированный футболист. Работа в этом направлении продолжается.– Поэтому, ищем и нападающего. Что касается Галаджана, то он неплохо проявил себя на австрийском сборе. На настоящий момент среди молодых Артем ближе всех к основному составу.– Без сомнений.– Нет. Просто Медведев приходил свободным агентом, сам хотел выступать за "Локомотив".– Впервые об этом слышу. Я слухами не интересуюсь.– Только в какой-то мере. Все-таки чемпионат – совсем другая история, иная ответственность. Что касается Суперкубка, то сделаем все, чтобы не подвести наших болельщиков, без поддержки которых "Локомотив" не победил бы в Кубке страны.