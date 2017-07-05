"Спартак" проведет церемонию награждения не на "Открытие Арене"

"Спартак" назвал временя и место проведения церемонии награждении команды по итогам сезона-2016/17. Мероприятие состоится 8 июля по возвращении красно-белых в Москву со сбора из Австрии."Первоначально мероприятие планировалось провести на "Открытие Арене". Совсем недавно там проходили матчи Кубка конфедераций, и в связи с этим в июле на нашем стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону-2017/18. Именно по этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов", – передает пресс-служба красно-белых.Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать игроки, тренеры команды, а также руководители РФС и РФПЛ, легендарные ветераны красно-белых, топ-менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ.