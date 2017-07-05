Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" проведет церемонию награждения не на "Открытие Арене"

"Спартак" назвал временя и место проведения церемонии награждении команды по итогам сезона-2016/17. Мероприятие состоится 8 июля по возвращении красно-белых в Москву со сбора из Австрии.

"Первоначально мероприятие планировалось провести на "Открытие Арене". Совсем недавно там проходили матчи Кубка конфедераций, и в связи с этим в июле на нашем стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону-2017/18. Именно по этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов", – передает пресс-служба красно-белых.

Сообщается, что на мероприятии будут присутствовать игроки, тренеры команды, а также руководители РФС и РФПЛ, легендарные ветераны красно-белых, топ-менеджмент, партнеры клуба и представители СМИ.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (3)
online

да и хер с ними


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.