Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Леонид Слуцкий: мы все в "Халл Сити" преследуем одну цель - повышение в классе

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о задаче "тигров" на новый сезон.

"Здесь собран профессиональный персонал, профессиональные игроки. Впереди много работы. Все футболисты вернулись в хорошем состоянии. Мое настроение весьма позитивное, мы все очень активно работаем. Тренируемся уже два дня, все хорошо.

Что касается новых приобретений, это сложный процесс, но мы близки к подписанию контрактов с некоторыми футболистами. Сезон будет непростым не только для меня, но и для игроков, владельцев клуба. Но я надеюсь, что сезон в итоге будет успешным. Мы все преследуем одну цель — повышение в классе", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Первый матч в сезоне Чемпионшипа "Халл Сити" проведет против "Астон Виллы" Встреча состоится 5 августа.

Газета.ru
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 11:48
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:30) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи.
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.