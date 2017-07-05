Леонид Слуцкий: мы все в "Халл Сити" преследуем одну цель - повышение в классе

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о задаче "тигров" на новый сезон."Здесь собран профессиональный персонал, профессиональные игроки. Впереди много работы. Все футболисты вернулись в хорошем состоянии. Мое настроение весьма позитивное, мы все очень активно работаем. Тренируемся уже два дня, все хорошо.Что касается новых приобретений, это сложный процесс, но мы близки к подписанию контрактов с некоторыми футболистами. Сезон будет непростым не только для меня, но и для игроков, владельцев клуба. Но я надеюсь, что сезон в итоге будет успешным. Мы все преследуем одну цель — повышение в классе", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.Первый матч в сезоне Чемпионшипа "Халл Сити" проведет против "Астон Виллы" Встреча состоится 5 августа.