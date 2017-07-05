BBC попросил перенести финал ЧМ-2018 из-за Уимблдона

Ряд телеканалов во главе с BBC попросили ФИФА перенести финальный матч чемпионата мира 2018 года.ВВС опасается, что в один день (15 июля) могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей.В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но не получили на это согласия организации. В ФИФА считают выбранное время финала оптимальным для мировой аудитории.