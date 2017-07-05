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BBC попросил перенести финал ЧМ-2018 из-за Уимблдона

Ряд телеканалов во главе с BBC попросили ФИФА перенести финальный матч чемпионата мира 2018 года.

ВВС опасается, что в один день (15 июля) могут состояться два финала, в которых на ЧМ-2018 сыграет сборная Англии, а на Уимблдоне Энди Маррей.

В связи с этим ВВС и японский телеканал NHK обратились в ФИФА с просьбой перенести начало финала чемпионата мира, но не получили на это согласия организации. В ФИФА считают выбранное время финала оптимальным для мировой аудитории.

Советский спорт
Сегодня, 11:54
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№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
А еще чего? Уимблдон свой переносите, высокомерные англы

да ведь тут и так всё понятно что к чему и почему


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
А еще чего? Уимблдон свой переносите, высокомерные англы
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:25) #
  • 0
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Идите лесом, поганцы.
Регистрация: 28.05.2014
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Англии вероятно считают что они до сих пор - империя, над которой никогда не заходит солнце.
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Не будет Сборной Англии в Финале, это мечты и фантазия Британцев
Регистрация: 10.03.2012
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:04) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А не пробовали сами, перенести финал Уимблдона, на понедельник ?...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть финал Уимблдона переносят.
Нельзя сравнивать аудиторию футбольных болельщиков в мире и любителей большого тенниса.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:00) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
и тут их утёрли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 11:57) #
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сгибаем руку и бьем другой рукой по локтю!
Регистрация: 26.04.2017
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