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Леонид Слуцкий: у "Халла" нет возможности приобрести российских игроков (видео)

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий ответил на вопрос по поводу возможности появления в клубе российских футболистов.

Могу ли я привезти игроков из России? Это очень сложно. Во-первых, в Англии есть правила для игроков не из Евросоюза.

Во-вторых, в России, конечно, есть хорошие игроки, но их зарплаты довольно высоки. Они слишком большие, поэтому это сложный вопрос. На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока, – сказал Слуцкий на пресс-конференции.

ВИДЕО - здесь
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:01
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№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
даже бегемот сливается с Головина,сразу лимит появился joy
Регистрация: 1.02.2017
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