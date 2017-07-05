Леонид Слуцкий: у "Халла" нет возможности приобрести российских игроков (видео)

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий ответил на вопрос по поводу возможности появления в клубе российских футболистов.Могу ли я привезти игроков из России? Это очень сложно. Во-первых, в Англии есть правила для игроков не из Евросоюза.Во-вторых, в России, конечно, есть хорошие игроки, но их зарплаты довольно высоки. Они слишком большие, поэтому это сложный вопрос. На данный момент у нас нет возможности подписать российского игрока, – сказал Слуцкий на пресс-конференции.