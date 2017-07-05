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Иван Таранов продлил контракт с "Крыльями Советов"

Защитник Иван Таранов продолжит выступать за "Крылья Советов". Договор с 31-летним футболистом продлен на один сезон.

"Были небольшие проблемы со здоровьем. Сейчас все хорошо, в скором времени приступлю к тренировкам с командой. Руководство клуба с пониманием отнеслось к происходящему и во многом пошло навстречу для того, чтобы сохранить наши уважительные отношения.

Я с командой прошел разные времена - и хорошие, и плохие. Жизнь для того и есть, чтобы семь раз упасть и восемь — подняться. Будем выполнять поставленную задачу - в следующем году вернуться в РФПЛ", - цитирует Таранова официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов Таранов
Сегодня, 15:37
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