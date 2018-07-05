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Мирча Луческу: пресса и Мутко хотели, чтобы "Спартак" стал чемпионом

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение, почему ему не удалось добиться успеха в российском клубе.

"Приключение в России оказалось безвкусным. Перед "Зенитом" стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами.

Чтобы сэкономить, продали Халка, Витселя и Гарая. А ведь это важные суперзвезды. За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми.

"Спартак" - самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат. Спартаку" нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у "Зенита".

Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне "Спартака". Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов "Спартак" стал чемпионом, с чем я их и поздравляю", – цитирует Луческу "Sports.ru" со ссылкой на турецкие СМИ.
Теги: Луческу Спартак Зенит
Сегодня, 15:47
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(3)
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто нибудь пристройте уже этого побирушку в какую нибудь команду из ФНЛ.
Регистрация: 2.08.2010
№20 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:38) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Богатые тоже плачут, хотя это уже порядком поднадоело.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№19 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
И команду тоже тренировал Спартак,лидеров тоже москвичи нам продали,и шлак в основу купили они и на поле состав выпускали из Юсуповых,Кокориных и Эрнани.Бедный цыган.Он когда нибудь распишется в собственной никчемности или до самой смерти теперь будет пургу нести?)


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№18 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не пали контору.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№17 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите.
Регистрация: 2.08.2013
№16 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:21) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Скучно без его нытья будет

Манчини продолжит славные традиции зенытика
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Скучно без его нытья будет laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 16:15) #
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Похоже эта пластинка долгоиграющая
Регистрация: 1.05.2009
№13 Написал: safonas (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (3)

а ему что, еще не все выплатили? чего ноет то?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:11) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
он до сих пор что-то там подвякивает, или это одно и то же интервью по десятому разу???

намекает вам что нужно как бы еще накинуть денежек,маловато joy
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сказал очевидные вещи , так и есть...только это реальность, и в этой реальности надо уметь работать и побеждать, а не оправдываться.
Регистрация: 15.12.2013
№10 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
он до сих пор что-то там подвякивает, или это одно и то же интервью по десятому разу???


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№9 Написал: Батька (Сегодня, 16:04) #
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smile laughing
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: vovei (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как же уже достал этот придурошный...
Регистрация: 6.04.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:03) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
05.07.2018

РОБЕРТО МАНЧИНИ: ПРЕССА И МУТКО ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ "СПАРТАК" СТАЛ ЧЕМПИОНОМ


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 15:59) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дедушка
"Спартак" - самый популярный клуб в России

Даже дедушка признает smile ВЦИОМ - нет.
Регистрация: 11.06.2016
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:55) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сбрендил цыган, его послушать, так все голы Спартака забил лично Мутко с подачи прессы и при молчаливом согласии заряженных московских судей.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:52) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Кубань»
По второму кругу пошли, одно и то же постите.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (5)

Мирча начинает утомлять....Ну стали и стали...чего бубнить о том, о чем говорено не раз....Уже новый сезон!!!! Новые надежды, новые мечты...Футбольная Россия в предвкушении....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 15:51) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бегает под окнами. Песни ноет. Как бездомный, прямо слово


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: vit (Сегодня, 15:49) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
да мы знаем... иди уже накуй....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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