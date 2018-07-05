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Мирча Луческу: пресса и Мутко хотели, чтобы "Спартак" стал чемпионом
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение, почему ему не удалось добиться успеха в российском клубе.
"Приключение в России оказалось безвкусным. Перед "Зенитом" стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами.
Чтобы сэкономить, продали Халка, Витселя и Гарая. А ведь это важные суперзвезды. За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми.
"Спартак" - самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат. Спартаку" нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у "Зенита".
Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне "Спартака". Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов "Спартак" стал чемпионом, с чем я их и поздравляю", – цитирует Луческу "Sports.ru" со ссылкой на турецкие СМИ.
"Приключение в России оказалось безвкусным. Перед "Зенитом" стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами.
Чтобы сэкономить, продали Халка, Витселя и Гарая. А ведь это важные суперзвезды. За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми.
"Спартак" - самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат. Спартаку" нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у "Зенита".
Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне "Спартака". Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов "Спартак" стал чемпионом, с чем я их и поздравляю", – цитирует Луческу "Sports.ru" со ссылкой на турецкие СМИ.
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