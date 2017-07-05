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Виталий Мутко: стоимость аренды системы VAR - 10 миллионов долларов в год

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о перспективах использования системы видеоповторов в чемпионате России.

"Они (ФИФА) это систему хотят демонтировать и увозить, потому что это собственность какой-то одной компании.

Нам шведы предлагают: "Мы такую вам сделаем". Это бизнес. Но они не аккредитованы ФИФА. Это непростая тема. Цена аренды приличная. Вся система - 10 миллионов долларов в год, около 100 тысяч в месяц", - передает слова Мутко "СЭ".
Теги: Мутко
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: nnn69 (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эмм... 100 в год это 1.2 млн вообще то. Почему общая сумма 10 млн? Куда 8.8 ещё делись? И что люди за 10 лямов в год хотят поставить 10 мониторов и смотреть на них был офсайд или нет?


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№1 Написал: vovei (Сегодня, 16:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Вся система - 10 миллионов долларов в год, около 100 тысяч в месяц"
100к в месяц это 1,2 ляма в год. 8,8 ляма Мутко собрался себе на карман кидать, бизнес по Питерски, узнаю экс президента Зенита.
Регистрация: 6.04.2017
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