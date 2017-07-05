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Антуан Гризманн; сейчас мои мысли только об "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что не намерен покидать клуб.

"Почему решил остаться? У клуба запрет на регистрацию новых футболистов. Сейчас я очень нужен команде. Я не знаю, что будет следующим летом, но в этом сезоне я буду выступать за мадридцев. Сейчас мои мысли только об "Атлетико", - цитирует Гризманна RMC Sport.
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 16:48
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