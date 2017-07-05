Антуан Гризманн; сейчас мои мысли только об "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что не намерен покидать клуб."Почему решил остаться? У клуба запрет на регистрацию новых футболистов. Сейчас я очень нужен команде. Я не знаю, что будет следующим летом, но в этом сезоне я буду выступать за мадридцев. Сейчас мои мысли только об "Атлетико", - цитирует Гризманна RMC Sport.