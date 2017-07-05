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ЦСКА назвал состав на контрольный матч с "Вииторулом"

ЦСКА объявил стартовый состав на контрольный матч с румынским клубом "Вииторул".

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:10
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
а запасные?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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