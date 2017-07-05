Тео Эрнандес стал игроком мадридского "Реала"

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес стал игроком "Реала", сообщает пресс-служба "сливочных".19-летний футболист подписал с "Королевским клубом" контракт на пять лет. Сам футболист неоднократно подчеркивал, что с детских лет мечтал играть за "Реал".