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ЦСКА одержал победу над чемпионом Румынии

ЦСКА одержал волевую победу над румынским клубом "Вииторул" в контрольном матче.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Вииторул" 4:2

Голы: Витиньо, 44, 85, Натхо, 83, Головин, 84

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Васин, Алексей Березуцкий (Набабкин, 80), Василий Березуцкий, Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 90), Натхо (Кучаев, 90), Витиньо (Оланаре, 89), Чалов (Дзагоев, 65)
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:48
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