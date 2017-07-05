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"Уфа" в товарищеском матче обыграла "Утрехт"

"Уфа" в Австрии провела товарищескую встречу с "Утрехтом".

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на третьей минуте игры записал на свой счёт нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов.
Теги: Уфа Утрехт
Сегодня, 21:15
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