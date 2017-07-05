Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:49
Валерий Газзаев: что еще должно случиться с российским футболом, чтобы Мутко признал неэффективность системы? (6)
Валерий Газзаев: что еще должно случиться с российским футболом, чтобы Мутко признал неэффективность системы? (6)
13:58
Леонид Слуцкий: некоторые клубы в России ошибочно пытались создать ядро из иностранцев (видео) (14)
Леонид Слуцкий: некоторые клубы в России ошибочно пытались создать ядро из иностранцев (видео) (14)
12:46
Владимир Жириновский: негативно отношусь, что у нас играют выходцы из Африки и Латинской Америки (11)
Владимир Жириновский: негативно отношусь, что у нас играют выходцы из Африки и Латинской Америки (11)
"Уфа" в товарищеском матче обыграла "Утрехт"
"Уфа" в Австрии провела товарищескую встречу с "Утрехтом".
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на третьей минуте игры записал на свой счёт нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов.
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Единственный гол на третьей минуте игры записал на свой счёт нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.