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"Ахмат" благодаря дублю Садаева разгромил "Янг Бойз"

"Ахмат" разгромил швейцарский "Янг Бойз" в контрольном матче - 4:1.

Товарищеский матч

"Ахмат" - "Янг Бойз"

Голы: Кадыров, 20, Сулеймани, 45+2 (пен.), Садаев, 52, Семенов, 54, Садаев, 56
Теги: Ахмат Янг Бойз
Сегодня, 21:17
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