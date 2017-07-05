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Криштиану Роналду зарабатывает 400 тысяч евро за каждый пост в Инстаграме

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram 400 тысяч евро за каждый пост, сообщает 101 great goals.

В данный момент португалец имеет 106 миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что чуть больше форварда зарабатывают только модель Ким Кардашьян и певица Селена Гомес.
Теги: Роналду
Вчера, 22:26
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(0)
№5 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 00:14) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Odyssey
что я не так делаю? anguished

ты не даешь в жопу..)
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
что я не так делаю? anguished
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Местные питерские троли( блеслинга, обтекаи, лисы, колпино и всякая питерская нечесть)кусают свой куй от зависти joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Лидер (Вчера, 22:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба с Кокошей застрелились из рогатки laughing


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 22:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
flushed
Регистрация: 3.05.2015
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