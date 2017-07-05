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"Барселона" объявила о назначении нового спортивного директора

"Барселона" назначила нового спортивного директора.

"Хосеп Сегура был назначен спортивным директором футбольного клуба "Барселона". На своей новой должности он станет главой всей футбольной структуры клуба. Роберт Фернандес по-прежнему будет занимать пост технического секретаря первой команды с теми же обязанностями, которые у него были до сих пор", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Барселона
Вчера, 22:34
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