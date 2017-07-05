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Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Фабиньо

"Атлетико" может подписать полузащитника "Монако" Фабиньо, который является трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.

Сообщается, что в услугах 23-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне. Однако из-за трансферного бана, наложенного ФИФА на "Атлетико", осуществить переход Фабиньо "матрасники" смогут не ранее следующего года.
Теги: Монако Атлетико Трансферы Симеоне
Вчера, 22:44
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