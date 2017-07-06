"Атлетико" объявил, что форвард Фернандо Торрес останется в команде

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с форвардом Фернандо Торресом.33-летний воспитанник мадридцев продлил контракт с кубом до лета 2018 года.Ранее Торрес отказался от контракта на 12 миллионов евро в Мексике, чтобы остаться в "Атлетико".