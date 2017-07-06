Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Атлетико" объявил, что форвард Фернандо Торрес останется в команде

"Атлетико" на своем официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с форвардом Фернандо Торресом.

33-летний воспитанник мадридцев продлил контракт с кубом до лета 2018 года.

Ранее Торрес отказался от контракта на 12 миллионов евро в Мексике, чтобы остаться в "Атлетико".
Теги: Торрес Атлетико
Сегодня, 00:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.